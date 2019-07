M5S, 'mandato zero' passa voto su Rousseau con poco più di 17mila sì

di dab

Milano, 26 lug. (LaPresse) - Per l'introduzione del 'mandato zero' per i conisglieri comunali e municipali, su 25.455 votanti, hanno detto sì 17.307 iscritti, pari al 68% dei partecipanti alla consultazione. Mentre i no sono stati 8.148 (32%). È quanto si legge nel post pubblicato sul 'Blog delle stelle' con i risultati delle votazioni online, sulla piattaforma Rousseau, sulle modifiche all'organizzazione proposte dal capo politico M5S, Luigi Di Maio. Per il secondo quesito, invece, relativo all'organizzazione regionale del Movimento, su 24.804 votanti, hanno detto sì in 21.111 (85,1%), mentre i no sono stati 3.693 (14,9%). Terzo punto, la candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali, su 24.759 votanti, in 15.005 (60,6%) hanno risposto positivamente, mentre 9.754 (39,4%) hanno bocciato la proposta. Sulla nuova organizzazione nazionale, che prevede l'istituzione dei facilitatori, hanno partecipato alla consultazione 24.364 iscritti, di cui 20.654 (84,8%) hanno dato il proprio assenso alle riforme e 3.710 (15,2%) hanno detto, invece, no. Infine, sui rapporti con le liste civiche alle elezioni amministrative, su 24.373 votanti, in 19.044 (78,1%) hanno detto sì, mentre i no sono stati 5.329.

