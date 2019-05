M5S, Lombardi: Tema non è Di Maio, ma troppi incarichi a persona sola

di ddn/dab

Milano, 31 mag. (LaPresse) - "Mi auguro che i meet-up vengano riaperti, però è una decisione che andrà presa collegialmente anche con i nostri iscritti per capire come ricominciare a lavorare sui territori". Lo dice la consigliera regionale del Lazio, Roberta Lombardi, ai microfoni del 'fattoquotidiano.it', intercettata a margine delle riunioni che sta tenendo il capo politico, Luigi Di Maio, con i capigruppo al Senato, Stefano Patuanelli, e alla Camera, Francesco D'Uva, e gli eletti pentastellati alle regionali. Tra cui c'è anche Lombardi: "Io non ho votato, perché il tema non è 'Luigi sì, Luigi no', ci mancherebbe, ma il tema è troppi incarichi nelle mani di una sola persona, che ha degli incarichi governativi così importanti", spiega l'ex deputata commentando le votazioni online sulla piattaforma Rousseau per la conferma della fiducia al leader Cinquestelle, dopo il flop alle elezioni europee e amministrative di domenica scorsa.

