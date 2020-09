M5S, Lombardi a Casaleggio: Blog strumento per comunicazioni Movimento

di dab

Roma, 16 set. (LaPresse) - "A Davide Casaleggio dico che l'associazione Rousseau per eventuali comunicazioni si deve ricordare di usare il suo sito istituzionale perché il Blog delle Stelle è lo strumento ufficiale di comunicazione del MoVimento 5 Stelle e in quanto tale deve essere usato per comunicati del partito di maggioranza relativa all'interno della coalizione del Governo italiano. Inoltre, il fatto che ‘pacta sunt servanda' e quindi che gli eletti siano tenuti a rispettare gli impegni presi alla candidatura, non autorizza il presidente di un'associazione di servizio ad usare i canali ufficiali del M5S". Lo scrive la capogruppo del M5S in Consiglio regionale del Lazio, Roberta Lombardi, tra i commenti a un video pubblicato sulla sua pagina ufficiale, commentando la replica di Rousseau ai tre parlamentari pentastellati che si sono autosospesi in segno di protesta contro la gestione dell'associazione.

