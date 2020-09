M5S, Lezzi: Si prefigurano stati generali e intendo esserci

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Si prefigurano gli Stati Generali ed io intendo esserci e portare la mia opinione. Intendo, inoltre, affrontare tutto il percorso esattamente come verrà programmato. Per me, questo è il momento di non impegnare energie in troppe conversazioni. Voglio poter essere pronta per offrire alla discussione degli obiettivi da raggiungere, puntualmente declinati. E non intendo influenzare nessuno". Lo scrive su Facebook la senatrice M5S, Barbara Lezzi.

