M5S, Lezzi: Se non mi trovassi più bene andrei a casa, non altrove

di dab

Roma, 25 set. (LaPresse) - "Per ora preferisco concentrarmi sul lavoro e non farmi distrarre dalle chat che ritengo non siano il luogo adatto di discussione. Al buon idiota che ha diffuso il mio commento nella chat che alludeva alle scanziate sull'abbraccio a Paragone, ho risposto con ciò che dico da anni: se non dovessi trovarmi più bene, me ne andrei a casa e non in altri gruppi. A casa e basta. Gli attivisti pugliesi hanno tutti il mio numero di telefono. Per le cose serie, sono con loro e lo sanno, tant'è che non usano la chat comune per parlarmi. Lo ribadisco fino allo sfinimento: io voglio un M5S forte, con spina dorsale dritta e che non sia appendice di nessuno".

Lo scrive su Facebook la senatrice M5S, Barbara Lezzi.

