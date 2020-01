M5S, lascia deputata Aprile: Metodi Movimento intollerabili

di abf

Roma, 21 gen. (LaPresse) - "Non posso nascondere che i fatti che mi hanno visto protagonista nell'ultimo periodo mi hanno seriamente scossa. La situazione in cui mi sono trovata è dipesa esclusivamente da un'inesorabile deriva autoritativa del MoVimento e dalla mancata considerazione in cui sono stata tenuta come Parlamentare e, cosa per me ancor più grave, come persona. Mi ha offeso l'ingiustificato attacco mediatico a cui sono stata sottoposta (venendo dipinta, da quasi tutti gli organi di stampa nazionale, come “morosa” e inadempiente agli obblighi assunti per vili fini personali di natura economica), senza ricevere alcuna tutela da parte del MoVimento, benché (circostanza ben nota ai vertici), io abbia solo cercato, sin dallo scorso mese di aprile, di avere chiarimenti sull'autoritaria costituzione del “Comitato per le rendicontazioni/rimborsi del MoVimento 5 Stelle” e sull'imposizione di destinare le restituzioni al predetto organo privato, costituito, ad hoc, DOPO l'inizio della legislatura". Lo dichiara in una nota Nadia Aprile, Parlamentare uscente del Gruppo M5S alla Camera. "Pertanto ho formalmente comunicato al Presidente della Camera Roberto Fico la mia decisione di lasciare il Gruppo Parlamentare MoVimento 5 Stelle", ha aggiunto.

(Segue).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata