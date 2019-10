M5S, Iovino, Alaimo e De Girolamo scelti per Ufficio Presidenza Camera

di dab

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Luigi Iovino, con 45 voti, è stato scelto dal gruppo parlamentare del M5S, come nuovo segretario dell'Ufficio di Presidenza della Camera. Il portavoce campano è il più giovane deputato della 18esima legislatura. A quanto si apprende da fonti parlamentari, al secondo e terzo posto, buoni per la 'elegibilità', si classificano Roberta Alaimo, con 19 preferenze, e Carlo Ugo De Girolamo con 19. Non passano invece le candidature di Giorgio Lovecchio (15), Gianpaolo Cassese (10), Margherita Del Sesto (10), Elisa Siragusa (10), Gianluca Rospi (8), Roberto Rossini (6), Alberto Zolezzi (6), Luciano Cantone (5), Tiziana Ciprini (5), Paolo Ficara (5), Federica Dieni (4), Flora Frate (3), Caterina Licatini (3), Angela Raffa (3) e Francesca Ruggiero (2). Sempre secondo le fonti, le votazioni ufficiali si dovrebbero svolgere domani, ma col Pd ci sarebbe già un accordo per convergere sui candidati Cinquestelle.

