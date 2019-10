M5S, Grillo: Sta cambiando tutto e siamo ancora a 'onestà, onestà'

di lrs

Napoli, 12 ott. (LaPresse) - "Non puoi fermare l'economia cinese. E' prima in tutti i sensi e in tutti i settori. Sta cambiando tutto e siamo ancora a dire onestà, onestà e onestà, cazzo". Così Beppe Grillo dal palco di Italia 5 Stelle, a Napoli.

