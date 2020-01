M5S, Grillo: per aspera ad astra, grazie Luigi

di dab

Roma, 24 gen. (LaPresse) - "'Per aspera ad astra'. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e per quello che continuerai a fare. In alto i cuori". Lo scrive su Twitter, Beppe Grillo.

