M5S, Grillo-Casaleggio: Beppe ha piena copertura legale da Rousseau

di dab

Roma, 24 gen. (LaPresse) - "Per l'ennesima volta: non è assolutamente vero che Rousseau abbia tolto la tutela legale a Beppe Grillo, né ha mai avuto luogo il fantomatico incontro in cui tutto ciò sarebbe stato formalizzato". Così in una nota il Garante del MoVimento 5 Stelle, Beppe Grillo, e il presidente dell'associazione Rousseau, Davide Casaleggio. “L'Associazione Rousseau - continua la nota - ha sempre garantito la copertura legale a Beppe e continuerà a farlo. Il giornale ‘La Verità' anche oggi riporta questa bufala che è stata smentita innumerevoli volte, a partire dal primo giorno in cui è stata inventata di sana pianta a fine dicembre. L'articolo di oggi, però, va oltre e parla di una causa civile per presunta diffamazione per cui Beppe rischierebbe di pagare 1 milione di euro al Pd. Premesso che l'Osservatorio sulla Giustizia Civile del Tribunale di Milano prevede per casi analoghi una sanzione massima di 50.000 euro e ribadito che nella denegata ipotesi di condanna Rousseau provvederà a pagarla assieme alle spese legali - concludono Grillo e Casaleggio - è vero invece, come è ovvio che sia, che ci sono trattative in corso tra gli avvocati di entrambe le parti per chiudere questa e altre vicende analoghe in maniera consensuale”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata