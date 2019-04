M5S, Garante Privacy respinge accuse di parzialità: Multati anche altri

di npf

Roma, 5 apr. (LaPresse) - Il Garante della Privacy replica in una nota alle dichiarazioni arrivate dal M5S dopo la multa comminata alla piattaforma Rousseau. "Con riferimento alle dichiarazioni rese da esponenti del Movimento 5 stelle sul provvedimento emesso nei confronti della piattaforma Rousseau, l'Autorità - si legge - precisa che: le dichiarazioni dell'Associazione Rousseau in ordine a misure asseritamente migliorative che sarebbero state adottate sono giunte, via mail, ad istruttoria già chiusa, il giorno precedente l'adozione definitiva del provvedimento e senza alcuna documentazione a sostegno. Tali misure risultano comunque ininfluenti ai fini delle pregresse criticità evidenziate e sanzionate nel provvedimento; la durata del procedimento è stata condizionata anche dalle due proroghe richieste dalla stessa Associazione Rousseau; le accuse di parzialità rivolte, reiteratamente, all'Autorità in ragione della pregressa esperienza politico-istituzionale del suo Presidente, sono smentite dall'adozione di plurimi provvedimenti, anche sanzionatori, nei confronti di altre forze politiche o di loro esponenti, rinvenibili sul sito dell'Autorità al pari di quello relativo alla piattaforma Rousseau; le decisioni del Garante sono collegiali e come tali non riferibili individualmente ai componenti del Collegio.

