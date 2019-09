M5S, Gallo: Ho votato no alla proposta di Di Maio sull'Umbria-2-

di dab

Milano, 21 set. (LaPresse) - "Come sempre nel M5S i cittadini sono stati chiamati a decidere insieme sulla piattaforma Rousseau e il 60,9% con 21.320 preferenze ha scelto il 'Patto civico per l'Umbria' e noi come sempre dobbiamo rispettare il voto dei cittadini e dovremmo dare forza ed energia a questa nuova sfida a cui siamo chiamati per il popolo umbro, chiedendo con forza di continuare a migliorare il percorso decisionale per le elezioni regionali con sempre più trasparenza e maggior coralità. Sono a disposizione di tutti i portavoce e i cittadini umbri per portare al governo della regione Umbria il M5S e i suoi progetti per i cittadini", conclude Gallo.

