M5S, Gallo: Futuro solo con mare aperto, leadership collettiva

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "Tutte le energie in questo momento servono per rigenerare e riorganizzare il M5S o il M5S non avrà più futuro". Lo scrive in un post su Facebook Luigi Gallo, deputato del Movimento 5 stelle e presidente della commissione Cultura della camera. "Per fare questo è necessario avere un orizzonte, una visione, una piattaforma comune di valori e di prospettive per dare una direzione precisa non solo al nostro lavoro, ma al futuro del Paese. Costruiremo noi tutti quella che sarà una piattaforma etica del nuovo millennio, quell'orizzonte comune nel quale riconoscerci e verso il quale camminare - prosegue -. Vogliamo trasformare il M5S nel più grande movimento ecologico globale pronto a vincere la sfida contro i cambiamenti climatici e la devastazione ambientale.

Vogliamo conquistare in tutta la società planetaria nuovi diritti sociali e civili insieme ad un'etica quotidiana capace di emozionarci generando sentimenti vitali e al contempo marginalizzando ogni forma di disonestà". (Segue)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata