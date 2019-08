M5S, Fraccaro: Deroghe a parlamentari? C'è regola dei due mandati

di dab

Milano, 9 ago. (LaPresse) - "Per me ci sono due mandati, per quanto ne so io. C'è una deroga per i consiglieri comunali che hanno fatto una legislatura. Questa è la regola del Movimento 5 Stelle". Risponde così il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ai microfoni di 'SkyTg24', a una domanda sul futuro del M5S e sulla possibilità di una deroga al regolamento pentastellato.

