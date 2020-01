M5S, fonti: Nitti e Aprile non rendicontavano, già verso provvedimento

di abf

Roma, 21 gen. (LaPresse) - "Basta andare sul sito tirendiconto.it per vedere che la deputata Nadia Aprile ha effettuato la sua ultima restituzione a dicembre 2018, mentre per Michele Nitti le restituzioni sono ferme ad Aprile 2019. Per tale motivo i due, che oggi hanno annunciato di lasciare il gruppo M5S alla Camera, andavano incontro ad un provvedimento disciplinare". Così fonti M5S.

