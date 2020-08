M5S, fonti: Crimi soddisfatto per esito voto, telefonata con Raggi

di dab

Roma, 14 ago. (LaPresse) - A quanto si apprende da ambienti vicini a Vito Crimi, il capo politico del M5S oggi pomeriggio ha chiamato il sindaco di Roma Virginia Raggi esprimendole "apprezzamento e pieno sostegno" per il "lavoro enorme" fin qui svolto in un contesto estremamente difficile. Rispetto all'esito del voto odierno, Crimi è apparso soddisfatto anche in ragione dell'ampia partecipazione, "a dimostrazione che la democrazia diretta non conosce stagioni".

