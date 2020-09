M5S, Fico: Stati generali non siano guerra tra bande o giornata spot

di dab/abf

Roma, 22 set. (LaPresse) - "Gli Stati generali non siano una guerra tra bande, come leggo da qualche parte, ma qualcosa di poi alto" e dunque "non siano una giornata spot, ma il luogo in cui riunirci per organizzare i prossimi anni del M5S". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico.

