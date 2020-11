M5S, Fico: Sfida muscolare su conta nulla a che vedere con origini

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Anche in questi giorni, la sfida muscolare sul contarsi non ha nulla a che vedere col Movimento delle origini. Siamo cambiati ma non ci sono persone più pure di altre". Così il capo politico del M5S, Vito Crimi, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali. "Da quando abbiamo messo piede nelle istituzioni il nostro impegno è stato incessante. Abbiamo raggiunto risultati impensabili, e siamo al lavoro su provvedimenti importantissimi. Ma dobbiamo realizzarli ora, non domani", aggiunge. "Grazie a noi l'Italia ha il reddito di cittadinanza che in questo periodo così difficile ha sostenuto chi è in condizioni di maggiore fragilità. È da migliorare, facciamolo, senza paura di riconoscere i difetti nell'applicazione. C'è stato lo Spazzacorrotti, l'Ecobonus, la riforma costituzionale, il taglio dei vitalizi", sottolinea.

