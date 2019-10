M5S, Fico: Sfida è dare risposta di maturità, non scissione

di abf

Roma, 13 ott. (LaPresse) - "Cosa è cambiato per il M5S? Siamo entrati nelle istituzioni, abbiamo fatto dei percorsi velocissimi e complessi, facendo i conti con il Parlamento. E' chiaro che siamo cambiati, ma dobbiamo dare delle risposte". Così Roberto Fico, presidente della Camera, a 'Mezz'ora in più' su Rai3. "Una parte in sofferenza nel Movimento? E' una dinamica molto umana, non dobbiamo dare risposte di scissioni o di visioni ma di maturità", ha aggiunto.

