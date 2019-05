M5S, Fico: Se tema è fiducia o meno a una figura non ci sarà evoluzione

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Ieri c'è stata l'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle, a cui ho voluto partecipare per riflettere sul momento delicato che stiamo vivendo.

Dalla riunione sono emerse alcune dichiarazioni riportate dalla stampa, che però non corrispondono totalmente a quello che ho detto.

Anche per questo sento il dovere di trasferirvi il mio pensiero, qui, in modo non mediato". Lo scrive su Facebook il presidente della Camera, Roberto Fico. "All'inizio del mio intervento, ho subito detto di non essere d'accordo con il lancio della votazione di oggi su Rousseau. E per questo non parteciperò al voto. Sono sempre stato contrario alla politica che si identifica in una sola persona - aggiunge -. Se il focus resta sulla fiducia da accordare o meno a una figura, e non sui tanti cambiamenti che invece, insieme, occorre porre in essere, non ci potrà essere alcuna evoluzione. Significa non cambiare niente. Ritengo che non si possa mettere in discussione una persona o dei temi, solo perché c'è un umore elettorale diverso nel Paese. O si cambia e si migliora perché crediamo sia giusto farlo - sia che si raggiunga il 33% sia che si raggiunga il 17% - oppure tutto quello che faremo sarà inutile - spiega -. Per questo occorre ragionare sulle tante proposte dei parlamentari che ho ascoltato ieri, svilupparle e metterle in pratica con i documenti elaborati dalle assemblee territoriali".(Segue)

