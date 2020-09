M5S, Fico: Non credo ci sarà spaccatura, si arriverà a sintesi

di mad

Milano, 24 set. (LaPresse) - Come Movimento 5 Stelle "dobbiamo ritrovare una collocazione identitaria. Una forza nata anti establishment che si trova al governo può avere contraddizioni interne. Credo però che la spaccatura non ci sarà: ogni volta che il Movimento ha avuto anche periodi difficili ci si è messi tutti intorno a un tavolo per arrivare a una sintesi, perché deve prevalere sempre il bene del Movimento, che in questo momento significa anche far bene al Paese". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, intervistato da Radio 24. "Tutti quanti insieme - ha aggiunto - possiamo riuscire ad arrivare a un bel risultato, affrontando anche le importantissime sfide del futuro. Basta con le battaglie intestine, sono convinto che dobbiamo avere una collegialità maggiore, ognuno può dire la sua e poi si può trovare una sintesi".

