M5S, Fico: Mai nascosto perplessità su derive ma sempre dato contributo

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Non ho mai nascosto le mie perplessità su alcune derive del Movimento. Un certo modo di fare comunicazione, la rincorsa del consenso a discapito della costruzione, il cadere in dinamiche che volevamo rivoluzionare. Ma ho cercato sempre di dare il mio contributo per costruire, non per rompere, con onestà e riconoscendo gli errori fatti". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

