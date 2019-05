M5S, Fico: Mai detto di tornare a origini, ma comprendere chi siamo oggi

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Non ho mai detto, come invece erroneamente è stato riportato, che bisogna tornare ai fondamenti originari, ma che prima di tutto dobbiamo guardarci e comprendere in pieno chi siamo oggi". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, per spiegare la riflessione fatta nell'ultima riunione congiunta di senatori e deputati del M5S. "Quando si è all'interno delle istituzioni ci sono maggiori e diverse difficoltà, tutto è più complesso. Ma proprio per questo dobbiamo dirci con forza e chiarezza a quali valori e principi aderiamo. E quindi chi siamo. Non abbiamo alle spalle una lunga storia politica", prosegue nel racconto. "In pochissimo tempo abbiamo fatto dei passi da gigante, probabilmente molto impegnativi rispetto all'essere un movimento molto giovane. Su tanti temi è necessario individuare una strada, riflettendo e ragionando in profondità - spiega -. Ed è proprio per questo che abbiamo bisogno di costruire un percorso identitario forte, con valori e principi sempre più chiari e saldi che nessuno potrà mai calpestare.

Né all'interno né all'esterno. L'identità è ciò che ti permette di non perdere mai la rotta anche se attraversi una tempesta". E allora "anche la mediazione e il compromesso, che in una Repubblica parlamentare vanno cercati, avranno confini altrettanto saldi, chiari e accettabili", punta l'accento la terza carica dello Stato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata