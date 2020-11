M5S, Fico: Ipocrita ridurre a ritorno origini riflessione su criticità

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Si parla molto di ritorno alle origini, ma secondo me è un po' ipocrita ridurre a questo la riflessione sulle criticità di un Movimento, cresciuto tanto e molto in fretta". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali. "Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo vissuto le contraddizioni del passaggio dalle piazze ai palazzi, da opposizione a forza di governo - aggiunge -. Riconoscerlo non significa rinnegare le origini, ma evolvere tenendo fede all'essenza del progetto. Una comunità che si pone dubbi e cerca sintesi ha un futuro davanti a sé. Se vive di slogan e dogmi, è statica e resta nel passato".

