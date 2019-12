M5S, Fico: Grossi cambiamenti, entrare nel 2020 in modo diverso

di dab

Roma, 19 dic. (LaPresse) - "Siamo in un momento di grossi cambiamenti nel Movimento 5 Stelle, dobbiamo riuscire a fare le riflessioni profonde. Siamo appena all'inizio di un percorso che sicuramente non sarà breve e dobbiamo entrare, secondo me, nel nuovo anno in un modo diverso". il presdiente della Camera, Roberto Fico, ai microfoni di 'Radio1 in viva voce'.

