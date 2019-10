M5S, Fico: Grande percorso, ma difficoltà venute sempre da noi stessi

di dab

Roma, 4 ott. (LaPresse) - "In questi anni abbiamo fatto un grande percorso parlamentare, pieno di insidie e di difficoltà. Dove la difficoltà più grande siamo sempre stati noi stessi e la nostra gestione". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un video per celebrare i 10 anni dalla fondazione del Movimento 5 Stelle. "I momenti più difficili non sono mai venuti dagli altri, da un altro partito o da una legge che non si riusciva a realizzare, ma dal nostro interno. Dal Movimento che cresceva velocemente".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata