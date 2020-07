M5S, Fico: Conte leader? Ognuno farà sue scelte

di dab/abf

Roma, 23 lug. (LaPresse) - Pensa che Giuseppe Conte possa essere un leader del M5S in futuro? "In questa sede è in questo molto sul punto non ho nulla da dire. Ognuno farà le proprie scelte, Conte in questa fase sta facendo il presidente del Consiglio e non so se questo pensiero ci sia nel suo animo. Non ne abbiamo parlato". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, all'incontro con la stampa parlamentare per la cerimonia del Ventaglio, rispondendo a una domanda dei cronisti.

