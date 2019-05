M5S, Fico: Anteporre l'etica alla parola comunicazione

di dab

Milano, 30 mag. (LaPresse) - "Ieri ho anche parlato di comunicazione.

Sappiamo tutti quanto sia pervasiva in tanti modi nel nostro quotidiano. Figuriamoci in politica. Ma proprio per questo, e soprattutto in politica, abbiamo bisogno di anteporre alla parola comunicazione, la parola etica". È quanto scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, in un lungo post su Facebook per ripercorrere i punti del suo intervento di ieri, durante l'assemblea congiunta di senatori e deputati del Movimento 5 Stelle. "Nello scenario attuale, ovunque nel mondo, la comunicazione - e non l'informazione - ha fagocitato la politica snaturandola. Capita che si facciano scelte in momenti importanti prendendo in grande considerazione i sondaggi, riferendosi solo al presente senza pensare che la politica deve ragionare guardando molto in avanti negli anni e non solo alle scadenze elettorali. Purtroppo anche noi - l'ho ribadito ieri - siamo caduti in questa trappola che è quanto di più facile possa accadere quando un movimento così giovane approda in dinamiche politiche più ampie", aggiunge. "Ma una comunicazione così fatta è malata. Non fa bene a noi e al Paese - spiega la terza carica dello Stato -. Senza scendere in un terreno di scontro comunicativo basso e poco etico, dobbiamo portare una visione strutturale di Paese, un confronto e una diffusione di contenuti etici, raccontando sempre la verità agli italiani. Qualunque sia il prezzo da pagare. Perché questo significa tentare di rimanere coerenti in un mondo che così articolato ti rende quasi necessariamente incoerente", sottolinea Fico.

