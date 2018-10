M5S, Fattori: Non uscirò mai, se sanzionata o espulsa farò ricorso-2-

di dab

Roma, 29 ott. (LaPresse) - Un altro lettore, Raffaele Eboli, le scrive: "Non sono d'accordo con questa intervista che trovo fuori luogo. Se il suo puntare i piedi sulla questione vaccini lo comprendevo, questo no. Se per lei il reddito di cittadinanza e la legge anti-corruzione (solo per citare 2 cose fondamentali per M5S) non sono più una priorità lo dica chiaramente ed esca dal Movimento (magari dimettendosi da parlamentare per ulteriore coerenza). Altrimenti credo farebbe meglio ad astenersi dal rilasciare simili dichiarazioni pubbliche che fanno solo male al Movimento". Fattori, però, risponde: "Se è per me, ha sbagliato soggetto. Perché io non cederò mai, non usciró mai dal 5 Stelle, se dovessi essere sanzionata per eccesso di correnza faró ricorso e non mi dimetteró mai", conclude.

