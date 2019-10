M5S, Di Maio: Umbria ci ha fatto capire che dobbiamo restare 'terza via'

di acp/scp

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Il voto umbro ci ha dimostrato che quando ci mettiamo insieme a uno dei due poli c'è una parte di nostri elettori che non ci vota più. Il Movimento è stato creato come 'altro' e deve mantenere la terza via". Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5S, parlando con i cronisti al Senato.

