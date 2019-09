M5S, Di Maio: Strutture non attrezzate per alleanze con altri partiti su territori

di abf/dab

Roma, 3 set. (LaPresse) - "Le nostre strutture non sono atrezzate per alleanze con altri partiti sui territori". Cosi Luigi Di Maio, in conferenza stampa alla Camera. "Noi abbio visto come candidatura M5S alternativa, ora facciamo un programma di governo perché abbiamo il 33%. Noi faremo alleanze con liste civiche", ha aggiunto.

