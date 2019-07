M5S, Di Maio: Si può sbagliare ma non mollare mai, facciamoci sentire

di lrs

Milano, 20 lug. (LaPresse) - "È una rivoluzione che però non è ancora finita. Nelle rivoluzioni si traccia un percorso e lungo il percorso si può anche sbagliare, a volte, ma è importante non perdere mai l'obiettivo, è importante non mollare mai, mostrando coraggio, per segnare un riscatto". Così su Facebook il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, a proposito della convocazione dell'assemblea degli iscritti per la nuova organizzazione del MoVimento 5 Stelle. "Il MoVimento - ha aggiunto - ha sempre dimostrato resilienza, ossia la capacità di modificarsi ed evolversi in base ai nuovi contesti, anche avversi. La nuova organizzazione servirà per rendere il MoVimento sempre più efficiente e per permettere a sempre più cittadini di prendere in mano la cosa pubblica e migliorare la vita di tutta la comunità. Ora tocca a noi. È sempre toccato a noi. E dobbiamo tornare a farci sentire!".

