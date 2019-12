M5S, Di Maio: Risolvere problemi per tornare a parlare a milioni di italiani

di dab

Roma, 15 dic. (LaPresse) - "La nostra sfida è fare in modo che tutte le cose complicate, che non hanno permesso al Movimento di parlare con milioni di cittadini, si possano risolvere". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, presentando il nuovo 'Team del futuro'. "È la battaglia di essere efficace al governo ma coinvolgendo le persone sui terriotrio - aggiunge -. Il punto è che ogni persona, al di là che sia eletta o meno, sia in grado di cambiare il proprio quartiere, anche solo informandosi e attivarsi. È questa la nostra forza: migliorare mettendo in comune informazioni ed entusiasmo".

