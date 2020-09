M5S, Di Maio: Prima possibile leadership eletta, legittimata e solida

di rib/dab

Roma, 6 set. (LaPresse) - "Il Movimento ha come reggente Vito Crimi che sta facendo tutto quello che può, ma il prima possibile è chiaro che il Movimento deve darsi regole chiare, una organizzazione sul territorio molto più forte e deve guardare a una leadership collegiale o no, ma eletta, legittimata e solida perché dobbiamo governare la settima potenza mondiale". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante un punto stampa a Brindisi, tappa del suo tour elettorale in Puglia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata