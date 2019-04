M5S, Di Maio: Non è momento abbassare guardia, portare a termine lavoro

di npf

Roma, 5 apr. (LaPresse) - "Abbiamo iniziato un lavoro e adesso lo dobbiamo portare a termine. Non è il momento di abbassare la guardia, anzi è il momento di tirare fuori tutte le nostre energie. Io lo faccio ogni giorno, so che lo fate anche voi". Così il capo politico M5S Luigi Di Maio in un video postato su Facebook.

