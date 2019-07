M5S, Di Maio: Noi pensiamo a Italia, non a far crescere consensi partito

di dab

Milano, 24 lug. (LaPresse) - "Non dobbiamo farci dividere. Il 4 marzo 2018 abbiamo preso il 33% e quei consensi li stiamo usando per fare cose buone per gli italiani, non per accrescere il consenso della nostra forza politica. Noi stiamo pensando all'Italia, non a un partito o a un movimento". Lo dice il vicepremier e capo politico M5S, Liugi Di Maio, in un video su Facebook.

