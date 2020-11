M5S, Di Maio: Movimento deve farsi valere di più nel governo

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Io voglio un Movimento autonomo, forte e protagonista e che si deve far valere di più nel governo e quini deve cambiare passo, non basta dire solo che siamo il terzo polo: quella è una posizione, non un'identità, che si costruisce con i temi". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo all'Assemblea plenaria degli stati generali.

