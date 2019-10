M5S, Di Maio: Militanti non vogliono alleanza con Pd, no presupposti

di acp/dab

Roma, 30 ott. (LaPresse) - "Non ci sono i presupposti per un'alleanza strutturale con il Pd. I nostri militanti non la vogliono".

Lo dice Luigi Di Maio, capo politico M5S, parlando con i cronisti al Senato.

