M5S, Di Maio: Letto documento senatori, non era contro di me

di dab

Milano, 25 set. (LaPresse) - "Ieri ho letto il documento con le 70 firme, che parla di modifiche allo Statuto del gruppo in Senato, cosa che è legittima. Tra queste ci sono anche firme di persone con cui lavoriamo tutti giorni e amici. Ci vuole maggiore deonteolgia da chi scrive che sono contro di me". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, da New York.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata