M5s, Di Maio: Io il più scettico su Pd ma c'era pieno voto Rousseau

"Allora abbiamo deciso di creare un Governo con un’altra forza politica. Avete votato su Rousseau per il 94% SI, al contratto con la Lega. Abbiamo governato con loro 14 mesi, e abbiamo ottenuto tanti risultati: il reddito di cittadinanza, i rimborsi ai truffati delle banche, quota 100, il blocco della Bolkestein, l’abbassamento delle tasse alle partite iva, il blocco temporaneo delle trivellazioni in mare e lo stop a nuovi inceneritori. Poi Salvini l’8 agosto ha fatto cadere tutto. In quei 14 mesi abbiamo avuto molte difficoltà sui territori e abbiamo capito che ci serviva una struttura. I territori di tutta Italia ci chiedevano sempre più risposte, a problemi ed esigenze diversissime, e così abbiamo pensato a costruire una squadra che potesse dare queste risposte ai cittadini. Questa squadra, il Team del Futuro, e i facilitatori regionali, hanno ricevuto il vostro voto positivo. Il team sarà pronto entro la fine dell’anno (in ritardo a causa della crisi di Governo improvvisa, ad Agosto). Insieme, abbiamo gestito la nascita del Governo con il Pd, ascoltando tutti. Non è una novità che io fossi quello più scettico. Ma questa ipotesi di Governo ha ricevuto il record di sempre di voti sulla piattaforma Rousseau, ha anche il pieno sostegno di Beppe Grillo che – come ricorderete – ci ha riunito ad Agosto per condividere questo percorso insieme a tante persone che sono pilastri del MoVimento e che hanno dato il loro sostegno in diverse occasioni, e ha ricevuto l’ok del 99% del gruppo parlamentare". Così Luigi Di Maio sul blog delle Stelle.

