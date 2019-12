M5S, Di Maio: Grassi e altri dicano quanto costa al kg un senatore

di abf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - I senatori come Grassi "dicano quanto costa al kg un senatore per la Lega. Questa è la solita dinamica dei voltagabbana degli ultimi 20 anni". Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook.

