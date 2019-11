M5S, Di Maio: Fondamentale via a progetto ambizioso, creare nuova carta valori

di dab

Roma, 12 nov. (LaPresse) - "Quello che andremo a mettere insieme sarà il primo organo elettivo del MoVimento. Con la riorganizzazione avvieremo un percorso importante che dovrà coinvolgere nel migliore dei modi anche i territori. Non è solo l'organizzazione che risolverà tutti i problemi, ma è fondamentale avviare un progetto molto ambizioso che possa ripensare un movimento con un momento nazionale per arrivare ad una grande discussione sulla nostra identità. Inoltre dovremo creare una nuova carta dei valori con dei nuovi obiettivi per il MoVimento". A quanto si apprende, lo avrebbe detto il capo politico M5S, Luigi Di Maio, durante l'assemblea con i deputati Cinquestelle.

