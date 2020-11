M5S, Di Maio: Fondamentale ascolto di tutti, mettere da parte polemica

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "Oggi pomeriggio, verso le 16.30, interverrò agli Stati Generali e potrete seguire il mio intervento, così come quello degli altri 29 relatori, sulla pagina Facebook del MoVimento. Sarò schietto e sincero, come sempre. Mai come in questo momento è fondamentale l'ascolto di tutti. Mai come in questo momento è importante rimanere uniti e mettere da parte qualsiasi tipo di polemica per il bene del MoVimento e di tutto il Paese". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Perché ricordiamocelo bene: siamo la prima forza politica in Parlamento, siamo al governo della settima potenza mondiale. Abbiamo delle grosse responsabilità nei confronti degli italiani - aggiunge -. Alle 14 interverrò a 'L'Aria di domenica', su La7, per fare il punto sulla situazione covid. Rimbocchiamoci le maniche e continuiamo a lavorare", conclude Di Maio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata