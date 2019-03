M5s, Di Maio: È il momento di combattere, non di fare viaggi

di rib/npf

Roma, 25 mar. (LaPresse) - "Questo è il momento di non mollare, questo è il momento di dare ancora di più". Lo dice in un video su Facebook il leader politico del M5s, Luigi Di Maio, nel quale commenta il voto in Basilicata. "Non ci sono viaggi da fare, vedo che qualche portavoce ha paura di andare in tv perché si sente aggredito - aggiunge riferendosi forse ad Alessandro Di Battista - Questo è il momento di combattere e come sempre il Movimento andrà più forte di prima, lo dimostra questo risultato".

"Non volevo neanche intervenire sulle elezioni in Basilicata - spiega -, ma non ci sto a questa narrazione, 'crollo, tonfo'... Ma quale crollo? Il Pd sta sotto all'8% e parla di nuovo bipolarismo, Forza Italia sta al 9% e questi due dicono a noi che stiamo andando male? Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica della Basilicata, abbiamo battuto tutte le altre liste. Significa che senza le ammucchiate Antonio Mattia oggi sarebbe il presidente della Regione Basilicata. A Matera abbiamo fatto un risultato incredibile, oltre il 30%. E' un risultato che in potenziale ci può far rivincere le politiche in quella regione. Si sta provando a usare qualsiasi risultato elettorale per dire che deve cadere il governo".

