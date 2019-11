M5S, Di Maio: Decisioni su votazioni le prendiamo io e Grillo

di dab

Roma, 21 nov. (LaPresse) - "Siamo io e Beppe Grillo a decidere quando ci sono le scelte importanti", come ad esempio le votazioni sulla piattaforma Rousseau, "ci sentiamo e ne parliamo". Lo dice il ministro degli Esteri e capo politico M5S, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria che tira', su La7. Nel Movimento "in generale siamo tutti d'accordo che c'è bisogno di un momento nazionale per programmare e riprogrammare gli obiettivi dei prossimi 10 anni", aggiunge.

