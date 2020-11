M5S, Di Maio: Con stati generali ripartiamo, ma divisioni indeboliscono

di dab

Roma, 15 nov. (LaPresse) - "A gennaio mi sono dimesso da capo politico per far partire questi stati generali, poi c'è stata la pandemia. Quello che si è visto in mezzo a questi 10 mesi è il dibattito degli stati generali". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ai microfoni di 'L'aria di domenica', su La7. "Spero che dopo oggi le divisioni finiscano - aggiunge -. Le diversità sono la nostra ricchezza, le divisioni invece sono l'indebolimento del M5S". Inoltre, "sono convinto che questa grande famiglia possa ripartire, ma aspettiamo la fine degli stati generali".

