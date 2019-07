M5S, Di Maio: Chiara Appendino rappresenta il futuro del Movimento

di dab

Milano, 12 lug. (LaPresse) - Chiara Appendino "già nel 2016 rappresentava ai miei occhi il futuro del Movimento, oggi lo è più che mai". Lo scrive su Facebook il vicepremier e capo politico M5S, Luigi Di Maio. "Ha sempre avuto una visione di Governo - aggiunge -. Ha sempre mirato a governare non per vendicarsi, per attaccare qualcuno o per bloccare qualcosa. Lei ha sempre incarnato la voglia di costruire, evolvere, innovare, investire in nuove persone e nuove energie del Paese". Il ministro dello Sviluppo economico, poi, prosegue: Chiara Appendino "rappresenta il futuro del Movimento, è un sindaco aperto al dialogo, che lavora ogni giorno per promuovere nuovi investimenti nella sua città, che non vive di pregiudizi, forte delle sue convinzioni. In questo anno posso testimoniare che non è passata una sola settimana in cui Chiara non stimolasse i nostri ministeri a fare meglio su Torino. È grazie a lei - sottolinea - se a Torino ci saranno le Atp Finals di tennis, la Casa delle Tecnologie Emergenti, l'area di crisi complessa per il rilancio dell'impresa e tanti altri progetti che sta portando avanti".

