M5S, Di Maio: Chi interessato a fare gioco sistema vada in un partito

di dab

Roma, 14 nov. (LaPresse) - "In un momento difficile per tutti e per il Paese, vedo che c'è qualcuno più interessato ad alzare polemiche inutili sul Movimento, qualcuno che presta il fianco a una stampa che ci ha sempre disprezzato, che lo fa rincorrendo il suo ego, la propria visibilità, disinteressandosi di tutto quel che sta accadendo intorno a noi. Lo dico chiaramente: qui nel Movimento 5 stelle si lavora per cambiare il Paese. Chi è interessato a fare il gioco degli altri e del sistema può accomodarsi in un partito". Così il capo politico M5S, Luigi Di Maio, su Facebook. "Il Movimento è un'altra cosa, il Movimento si occupa dei problemi delle persone, il Movimento è quella forza politica - lo ricordo per chi non l'avesse ancora capito - che taglia le poltrone in parlamento, che non prende tangenti sulle opere pubbliche e che quando fa una scelta di politica economica, la fa pensando all'ambiente e alla salute di tutti noi. Tutto questo si ottiene lavorando ogni giorno a testa bassa, non alimentando retroscena su qualche giornale compiacente", aggiunge. "Per carità, l'ego umano lo conosciamo, e quando il Movimento è nato sapevamo bene che sarebbe potuto succedere che qualcuno di noi pensasse più ai suoi interessi che a quelli del Paese. Era una cosa prevedibile, nessuno si stupisce. Bene, chi di fronte alle vittime di Venezia e al dramma dell'Ilva preferisce guardarsi gli affari suoi, conosce la strada. Il movimento non lo piangerà. Qui si pensa al Paese, qui nel M5S siamo portavoce dei cittadini e di nessun altro", conclude.

