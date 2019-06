M5S, Di Maio: Chi destabilizza Movimento destabilizza Governo

di mad

Milano, 23 giu. (LaPresse) - "Non mi interessa se in buona fede o in mala fede, ma se qualcuno in questa fase destabilizza il Movimento con dichiarazioni, eventi, libri, destabilizza anche la capacità del Movimento di orientare le scelte di Governo. Qui stiamo lavorando per il Paese, e questo non lo posso permettere. Abbiamo tutti una grande responsabilità. Sentiamola". Così, in un lungo post su Facebook, il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, interviene sulle recenti polemiche interne al Movimento.

