M5S, Di Maio: Chi cambia casacca e tradisce mandato si dimetta

di abf

Roma, 12 dic. (LaPresse) - "Molti cercano scuse per cambiare casacca, come Grassi che dice una cosa non vera. Consegnino una bella lettera al Senato e dicano 'io voglio cambiare casacca e tradire il mandato dei cittadini' Se cambi idea su un partito, ti dimetti e ti fai votare di nuovo".Così il capo politico del M5S Luigi Di Maio, in diretta Facebook. "Dicano chiaramente che il tema non è il MES, ma che gli hanno promesso un seggio alle prossime elezioni e alle Regionali. Il mercato della vacche è evidente, sul Mes si stanno dicendo un mare di bugie", ha aggiunto.

